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molexandr
Цены на материнские платы могут вырасти в третьем квартале 2026 года
Растут затраты на производство печатных плат и компоненты.
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По слухам, цены на материнские платы для потребительских ПК могут ощутимо вырасти в ближайшее время. Так, источники с китайского форума Board Channels утверждают, что в 2026 году затраты только на производство печатных плат вырастут не менее чем на 50%, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Говорится именно о печатной плате, а не конечном продукте в виде готовой материнской платы для ПК. Для оснащения материнской платы потребуются дополнительные электронные и прочие компоненты, которые тоже дорожают. Цены могут дополнительно расти из-за необходимости компенсировать затраты на разработку, производство и логистику в условиях сокращающегося спроса. Ожидается, что полностью переложить повышение затрат на потребителей производители материнских плат вряд ли смогут, но цены будут расти. Корректировки ожидают в третьем квартале.

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Как отмечают авторы VideoCardz.com, текущая ситуация на рынке вряд ли мотивирует потребителей обновлять свои компьютеры и покупать новые материнские платы. Для текущей платформы Intel LGA 1851 совершенно новых процессоров не ожидается, а одним из ключевых направлений улучшения новых материнских плат AMD AM5, вероятно, будет поддержка более быстрой памяти, которая значительно подорожала и вряд ли пользуется большим спросом.

#материнские платы #цены
Источник: videocardz.com
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