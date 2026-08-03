А также мониторинг температуры GPU hotspot на видеокартах NVIDIA Blackwell.

Разработчики HWiNFO планируют добавить в программу возможность мониторинга температуры каждого чипа памяти на видеокартах AMD семейства Navi, сообщает VideoCardz.com. Обновление позволит считывать температуру с каждого чипа памяти GDDR6, что может быть полезным для диагностики и выявления различных проблем, включая перегрев одного или нескольких чипов из-за плохого контакта чипа с термопрокладкой или термопрокладки с системой охлаждения.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Разработчики не уточняют, на каких конкретно видеокартах AMD появится возможность отслеживать температуру каждого чипа памяти. Семейство AMD Navi объединяет большое количество видеокарт, включая потребительские видеокарты серий Radeon RX 5000, 6000, 7000 и 9000. Также не уточняется, в какую версию HWiNFO планируется внедрить это нововведение.

Источник изображения: HWiNFO; отредактировано VideoCardz.com

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Аналогично для видеокарт NVIDIA: владельцы моделей с чипами памяти GDDR6X и GDDR7 в обозримом будущем смогут отслеживать температуру видеопамяти отдельно для каждого чипа. Кроме этого, благодаря сообществу энтузиастов удалось найти способ для мониторинга температуры в самой горячей точке графического процессора на видеокартах семейства Blackwell. Эта возможность тоже появится в предстоящих выпусках HWiNFO.