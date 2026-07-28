Монитор поддерживает три режима работы.

Китайская компания HKC привезёт на выставку ChinaJoy новый трёхрежимный киберспортивный монитор с максимальной частотой обновления 1300 Гц, сообщает VideoCardz.com. К сожалению, иные характеристики монитора пока не разглашаются. Монитор ANT25ASF от дочернего бренда ANTGAMER, поддерживающий максимальную частоту обновления 1000 Гц, оснащается 24,5-дюймовым дисплеем Fast TN с разрешением 1920 на 1080 пикселей.

Источник изображения: HKC

Кроме этого на выставке представят двухрежимный монитор HKC Apex 32U165VD с дисплеем диагональю 31,4 дюйма, подсветкой RGB-Mini LED и родным разрешением 4K; 83,4-дюймовый сверхширокий монитор Shield C83U60 с радиусом изгиба R1000, разрешением 11520 на 2160 пикселей и частотой обновления 60 Гц; другие сверхширокие мониторы диагональю 57,1, 39,7 и 43,8 дюйма. Цены и сроки выпуска не уточняются.

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Выставка ChinaJoy пройдёт с 31 июля по 3 августа в новом шанхайском международном выставочном центре.