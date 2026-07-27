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molexandr
Lenovo выпустила два бюджетных игровых монитора Legion 24-1r и 27-1r с частотой обновления до 280 Гц
Оба с разрешением 1920 на 1080 пикселей.
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Компания Lenovo расширила ассортимент недорогих игровых мониторов парой новых бюджетных моделей с дисплеями IPS, сообщает VideoCardz.com. Новинки представили в Китае, это 23,8-дюймовая модель Legion 24-1r и 27-дюймовая модель Legion 27-1r. И в том и в другом случае разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 пикселей, а максимальная частота обновления — 280 Гц. Также заявлена пиковая яркость 400 нит, контрастность 1000:1 и 99-процентное покрытие цветового пространства sRGB.

Legion 24-1r. Источник изображения: Lenovo (и далее)

Важно отметить, что дисплеи мониторов могут отображать 8-битный цвет, но это достигается за счёт технологии FRC, т.е. сам по себе дисплей 6-битный. Однако, как уже отмечалось ранее, мониторы бюджетные. В Китае модель Legion 24-1r продаётся по цене от 669 юаней, цены на модель Legion 27-1r начинаются от 789 юаней. В переводе на доллары США это 99 $ и 116 $ соответственно.

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В настройках монитора доступны несколько режимов разгона матрицы для снижения времени отклика в диапазоне от 4 до 1 мс. Также доступен режим, в котором время отклика движущегося изображения (MPRT) составляет примерно 0,5 мс, однако при его активации на модели Legion 24-1r становится недоступна технология синхронизации AMD FreeSync Premium, также в этом режиме может появиться мерцание, пишет VideoCardz.com.

Legion 27-1r

Набор видеовходов включает один порт DisplayPort 1.4 и два порта HDMI 2.1. Для поддержки частоты обновления 280 Гц монитор необходимо подключать с помощью кабеля DisplayPort, при подключении с помощью HDMI максимальная частота обновления ограничивается значением 240 Гц. Предусмотрен 3,5-мм аудиоразъём, крепление VESA 100×100 мм.

Оба монитора поддерживают AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive-Sync и HDR10, однако в последнем случае Lenovo не упоминает наличие какой-либо сертификации VESA DisplayHDR. Подставка позволяет регулировать монитор по высоте в пределах 135 мм, наклонять монитор, поворачивать в стороны и вращать.

Мониторы добавлены в глобальную базу данных Lenovo, однако дата презентации на международном рынке и международные цены пока неизвестны.

#lenovo #мониторы
Источник: videocardz.com
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