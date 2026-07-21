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molexandr
Philips представила 32-дюймовый игровой монитор Evnia 32M2N6901A с UHD-дисплеем QD-OLED
Максимальная частота обновления 165 Гц. Предусмотрена трёхсторонняя подсветка Ambiglow.
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Компания Philips представила 32-дюймовый игровой монитор Evnia 32M2N6901A с дисплеем QD-OLED разрешением 3840 на 2160 пикселей, сообщает TechPowerUp. Максимальная частота обновления монитора составляет 165 Гц, время отклика 0,03 мс между оттенками серого. Монитор сертифицирован VESA по стандарту DisplayHDR True Black 400, а также использует разработку Ultra Wide-Color для расширения цветового охвата.

Источник изображения: Philips (и далее)

В числе особенностей архитектура Low Blue Light и режим Low Blue Mode для снижения воздействия синего света на глаза без уменьшения точности цветопередачи, трёхсторонняя подсветка Ambiglow и AmbiScape, дополнительно способствующая погружению в игровой процесс. Подсветка синхронизируется с контентом на экране.

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Дисплей оснащается системой рассеивания тепла с графеновым слоем, KVM-переключателем с поддержкой функции MultiView для просмотра контента с нескольких источников одновременно, двумя динамиками мощностью 5 Вт с поддержкой технологии DTS Sound. Набор видеовходов включает два порта HDMI 2.1, один DP 1.4 и один USB-C. Также предусмотрен концентратор с двумя нисходящими портами USB-A и одним USB-C мощностью 15 Вт.

По информации TechPowerUp, в Великобритании рекомендованная цена монитора составляет 649,99 £.

#мониторы #philips #qd-oled
Источник: techpowerup.com
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