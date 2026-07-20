Три линейных и один тактильный.

Компания Akko выпустила новое поколение переключателей U1 для механических клавиатур, сообщает ITHome. При разработке новой серии ключевое внимание уделялось внедрению инновационных материалов, структурной оптимизации и созданию уникального звучания.

Источник изображения: Akko (и далее)

В некоторых переключателях Akko U1 используется композитный материал на основе полиоксиметилена (Polyoxymethylene, POM), который обладает антифрикционными свойствами, улучшая плавность хода и стабильность срабатывания переключателя. Обновлённая цилиндрическая форма стема (шток) и направляющих разрабатывалась для уменьшения площади трения и создания плотного, глубокого отзвука при печати. Конструкция верхней части корпуса, крышки, тоже была модернизирована, чтобы эффективно гасить звон пружины и резонанс.

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В серии представлено три линейных и один тактильный переключатель, которые легко отличить по цветовому оформлению. В список линейных переключателей входят кремово-жёлтый, «рояльный лак», кристально-серебристый; тактильный переключатель — кремово-фиолетовый.

Компания Akko будет использовать переключатели серии U1 в своих новых клавиатурах, включая модель 5075 V5 и другие продукты серии V5.