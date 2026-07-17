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molexandr
КПК для облачных игр Lenovo Legion C700 оснастят 7,82-дюймовым IPS-дисплеем и TMR-стиками
Стали известны первые особенности устройства.
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Компания Lenovo перечислила некоторые особенности портативной консоли Legion C700 для игр в облаке, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на Notebookcheck. Устройство разработано совместно с компанией Tencent для облачного игрового сервиса START.

Источник изображения: Lenovo (отредактировано Notebookcheck)

Lenovo Legion C700 оснащается 7,82-дюймовым IPS-дисплеем с максимальной частотой обновления 120 Гц. Контроллер устройства оснащается стиками, использующими эффект туннельного магнитосопротивления (Tunneling Magnetoresistance, TMR), и линейными триггерами с датчиками Холла. Обе технологии используют магнитные сенсоры вместо контактных потенциометров, быстрее изнашивающихся со временем. Кроме этого, Legion C700 оснастили многонаправленным D-pad и четырьмя программируемыми кнопками, две из которых находятся на обратной стороне устройства, а две другие — рядом с плечевыми кнопками.

Источник изображения: Lenovo (отредактировано Notebookcheck)

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Процессор, объём оперативной памяти и хранилища, ёмкость аккумулятора не назвали. Также в Lenovo пока не предоставили информацию, под управлением какой операционной системы работает устройство, будет ли поддерживать локальную установку игр и приложений, включая сторонние облачные сервисы для стриминга игр.

Портативную игровую консоль Lenovo Legion C700 планируют выпустить в августе. Цены не уточняются. Появится ли устройство за пределами Китая, тоже неизвестно.

#игры #lenovo #игровые кпк
Источник: videocardz.com
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