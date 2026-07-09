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molexandr
TCL выпустила в Китае 27-дюймовый игровой монитор 27P2A Ultra с частотой обновления до 1080 Гц
Такая частота доступна в разрешении HD.
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Компания TCL выпустила в Китае 27-дюймовый игровой монитор 27P2A Ultra с максимальной частотой обновления 1080 Гц во втором режиме с разрешением HD (1280 на 720 пикселей), сообщает VideoCardz.com. Это даже больше первоначальных 1040 Гц, которые были заявлены во время анонса в марте. В основном режиме с разрешением QHD (2560 на 1440 пикселей) поддерживается частота обновления 550 Гц (по другим данным 540 Гц).

Источник изображения: TCL (и далее)

Монитор оснащается дисплеем TCL CSOT HFS Shoot IPS со 180-зонной подсветкой Mini LED. Заявлена поддержка 8-битного цвета, наличие технологии FRC (Frame Rate Control), максимальная яркость 800 нит. Монитор сертифицирован VESA по стандарту DisplayHDR 600. Покрытие цветового пространства DCI-P3 составляет 95%, пространства sRGB — 99%.

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Монитор оснащается двумя входами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, аудиовыходом 3,5 мм. Подставка регулируется по высоте и позволяет поворачивать монитор. Предусмотрено крепление VESA 100 × 100 мм.

В Китае монитор появился в продаже по цене 3999 юаней. Появится ли модель на международном рынке, на момент написания не уточняется.

#мониторы #tcl
Источник: videocardz.com
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