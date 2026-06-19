Максимальная частота обновления 160 Гц.

Компания ViewSonic выпустила 23,8-дюймовый игровой монитор VX24G26J-4K с разрешением 3840 на 2160 пикселей и частотой обновления 160 Гц, сообщает VideoCardz.com. Сочетание такой диагонали и разрешения UHD — редкость в сегменте игровых мониторов, где большинство моделей диагональю до 24 дюймов оснащается дисплеями Full HD.

Источник изображения: ViewSonic (и далее)

Новая модель является частью серии VX и оснащается дисплеем Fast IPS. Плотность пикселей высокая, 185 PPI, что на 13,5% больше плотности пикселей 27-дюймовых UHD-дисплеев, 163 PPI. Изображение будет очень чётким, однако для комфортной производительности в играх потребуется мощная видеокарта, а для работы с интерфейсом операционной системы, текстом и программами — масштабирование.

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В числе прочих характеристик: время отклика 1 мс между оттенками серого (Gray-to-Gray, GtG), коэффициент контрастности 1000:1, яркость 400 нит, поддержка 8-битного цвета, покрытие цветового пространства sRGB 100%, DCI-P3 и Adobe RGB — 95%. Монитор поддерживает HDR10 и прошёл сертификацию VESA DisplayHDR 400. Поддерживается адаптивная синхронизация Adaptive-Sync, AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync Compatible, заявлено наличие аппаратных решений для снижения уровня синего излучения и устранения мерцания.

К фирменным особенностям относятся глянцевое антибликовое покрытие Nano Obsidian Screen с низким уровнем отражения 1,8%, а также различные режимы, включая режим стабилизации чёрного, возможность накладывать прицелы поверх изображения.

Монитор ViewSonic VX24G26J-4K оснащается одним портом DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.1 и аудиовыходом для наушников. Подставка поддерживает регулировку по высоте, углу наклона и поворота, позволяет вращать дисплей. Предусмотрено крепление VESA 100×100 мм.

Монитор появился на китайском сайте ViewSonic, в Китае его цена составляет 2199 юаней.