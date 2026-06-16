Названа рекомендованная цена видеокарты.

В Европе начались продажи видеокарт ASUS ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition, сообщает VideoCardz.com, стала известна рекомендованная цена. Новая флагманская модель от ASUS с компоновкой из нескольких печатных плат и системой охлаждения со сквозным двойным потоком воздуха в Германии и Австрии доступна по цене 3499 € включая местный НДС.

Источник изображения: ASUS

Отмечается, что рекомендованная цена ниже значений, которые ранее появились в каталогах некоторых европейских интернет-магазинов. Так, во Франции видеокарта была замечена с ценой около 3900 €, а цены на некоторых сайтах агрегаторах и вовсе доходили до 4500 €. Тем не менее, приобрести RTX 5090 по рекомендованной цене на сегодняшний день затруднительно и новая модель ASUS не является исключением.

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Рассматриваемая видеокарта является первой 2,5-слотовой моделью RTX 5090 от компании ASUS. Помимо уже упомянутых особенностей стоит отметить применение жидкого металла в качестве термоинтерфейса GPU, наличие испарительной камеры и двух 115-мм вентиляторов с крыльчаткой Axial-tech. Также модель отличает наличие порта USB Type-C для вывода изображения. Это расширяет совместимость с конфигурациями из нескольких мониторов, которые зачастую используются создателями контента. Линейка ASUS ProArt в первую очередь нацелена на профессионалов, дизайнеров, моделлеров, создателей контента, что подчёркивается строгим и стильным дизайном без подсветки с акцентами под тёмное дерево.