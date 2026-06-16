Гибридная платформа, которая позволит использовать как TMR-совместимые магнитные переключатели, так и обычные механические переключатели.

Компания Keychron опубликовала тизер новой клавиатуры в серии V6 с универсальной архитектурой для поддержки магнитных и механических переключателей, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: @KeychronMK в социальной сети X (заблокирована в РФ)

В объявлении, опубликованном компанией в социальных сетях, демонстрируется внешний вид клавиатуры, а также отмечаются некоторые технические детали. Во-первых, новинка является полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком, дополнительными клавишами для макросов и программируемым манипулятором.

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Во-вторых, подтверждается применение технологии туннельного магнитосопротивления (Tunnel Magnetoresistance, TMR) и гибридной платформы Nova Socket. Keychron и ранее использовала TMR-сенсоры, в беспроводных клавиатурах серии HE, на этот раз речь идёт о внедрении гибридной платформы, которая позволит использовать как TMR-совместимые магнитные переключатели, так и обычные механические переключатели.

Клавиатура позиционируется как универсальное решение для работы и игр.