При достаточной производительности это позволит сертифицировать новые процессоры, как совместимые с программой Microsoft Copilot+ PC.

По слухам, в следующих настольных процессорах AMD (предположительно, Ryzen 10000) с ядрами Zen 6, которые известны под кодовым названием Olympic Ridge, интегрированную графику заменят нейронным блоком. Об этом пишет TechPowerUp со ссылкой на инсайдера под псевдонимом Gotou_3rd.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

В процессорах AMD Ryzen 7000 и 9000 используется кристалл ввода-вывода со встроенной интегрированной графикой. Такая конфигурация стала базовой. Это графическое решение с парой вычислительных блоков обеспечивает работоспособность системы без дискретной видеокарты, более того, его достаточно для офисных задач и развлечений, включая простые игры.

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В следующем поколении процессоров AMD может использовать эту часть кристалла для нейронного блока, который в эпоху искусственного интеллекта становится более востребованным дополнением. Если этот нейронный блок будет обладать вычислительной производительностью более 40 трлн. операций в секунду, AMD сможет сертифицировать новые процессоры, как совместимые с программой Microsoft Copilot+ PC.

Ожидается, что в кристалле ввода-вывода процессоров AMD следующего поколения также будет доработан контроллер памяти для поддержки модулей CUDIMM и CAMM, а также обновлённых профилей разгона EXPO 1.2.