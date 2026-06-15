Конфигурация с Intel Arc G3 Extreme.

Новый портативный игровой компьютер MSI Claw 8 EX AI+ появился в официальном американском интернет-магазине компании, сообщает VideoCardz.com. Устройство с кодовым обозначением CG3EM оценивается в 1799 $, что, вероятно, является рекомендованной ценой. Находка должна быть индикатором скорого начала продаж, устройство также появилось в каталогах некоторых американских торговых площадок по чуть более низкой цене 1699 $. На момент написания доступно оформление предзаказа.

Источник изображения: MSI

Игровой КПК MSI Claw 8 EX AI+ в конфигурации CG3EM-024US оснащается 14-ядерным процессором Intel Arc G3 Extreme с интегрированной 12-ядернйо графикой Arc B390. Также в состав устройства входит 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533, PCIe Gen4x4 M.2 SSD-накопитель формата 2230 объёмом 1 ТБ, 8-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей и максимальной частотой обновления 120 Гц. Автономную работу компьютера поддерживает аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. Среди прочего: стереодинамики, поддержка карт памяти MicroSD, два порта Thunderbolt 4.

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По информации VIdeoCardz.com, в перспективе должны стать доступны конфигурации устройства с оперативной памятью объёмом 16 и 24 ГБ, также Intel выпустила процессор Arc G3 с 10-ядерной графикой, который может стать основой более доступной версии устройства.