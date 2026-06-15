В Ryzen AI Max+ 388 встроена флагманская интегрированная графика Radeon 8060S.

Компания Lenovo выпустила ноутбук Yoga Pro 7 15ASH11 c 15-дюймовым OLED-экраном и гибридным процессором AMD Ryzen AI Max+ 388, сообщает ITHome. Этот процессор — одна из новых конфигураций Strix Halo, которую компания AMD представила в начале 2026 года. В Ryzen AI Max+ 388 встроена флагманская интегрированная графика Radeon 8060S (40 вычислительных блоков RDNA 3.5) а конфигурация центрального процессора урезана до 8 ядер и 16 потоков.

Источник изображения: Lenovo (и далее)

Размеры ноутбука составляют 347x242x16,7 мм. Для экрана заявлено разрешение 2560x1600 пикселей, максимальная частота обновления 165 Гц и пиковая яркость 1100 нит в режиме HDR. Известно о конфигурации с оперативной памятью LPDDR5X-8000 объёмом 128 ГБ, из которых 96 ГБ можно выделить на нужды интегрированной графики.

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Кроме того, ноутбук оснащён двумя слотами для твердотельных накопителей M.2, аккумулятором ёмкостью 84 Вт·ч с быстрой зарядкой USB-C мощностью 140 Вт, опционально может быть оснащён сенсорной панелью с тактильной обратной связью. Вес Yoga Pro 7 15ASH11 составляет 1,71 кг, ожидается, что его глобальный запуск состоится в ближайшие недели.