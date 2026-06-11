Всё это требует разработки и внедрения «радикально новых» бизнес моделей.

Компания Microsoft опубликовала содержание служебного письма «Следующие 100 дней: перезагрузка XBOX», сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ряд источников. Письмо, адресованное команде Xbox, подписали руководители подразделений Microsoft Gaming и бренда Xbox: генеральный директор Аша Шарма и главный директор по контенту Мэтт Бути. В нём содержится информация о дальнейшей стратегии компании и бренда.

Источник изображения: Billy Freeman, Unsplash (отредактировано)

В письме подтверждается, что Microsoft Gaming и Xbox сталкиваются с кризисом аппаратного обеспечения. В частности, цены на компоненты SSD-накопителей игровых консолей в феврале 2026 года более чем в два раза превышали значения осени прошлого года. С тех пор цены снова выросли в два раза и продолжат расти. В компании ожидают, что к праздничному сезону 2027 года, в ноябре-декабре, цены на компоненты SSD-накопителей будут более чем в пять раз выше, чем два года назад. Это же актуально и для цен на чипы оперативной памяти.

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Ситуация негативно влияет на поставки игровых консолей, объёмы производства снизились и не отвечают уровню спроса. Компания заявляет о необходимости новой бизнес-модели и расширении партнёрских отношений с производителями оборудования, при этом Microsoft по-прежнему привержена Project Helix — платформе Xbox следующего поколения. Журналисты полагают, что это является намёком на то, что выпуском игровых консолей Xbox следующего поколения смогут заниматься сторонние компании.

Отчётная прибыль (accountability margin) Xbox снизилась на 3% от года к году. Без учёта Activision Blizzard, компания потратила за пять лет более 20 миллиардов долларов на субсидии, платформу и оборудование, в то время как годовая выручка снизилась почти на 500 миллионов долларов. Всё это требует разработки и внедрения «радикально новых» бизнес моделей.

Конкретики пока нет, в числе вариантов новые планы финансирования, пакеты подписки, более гибкие варианты для хранения данных или расширение партнёрских отношений в сфере аппаратного обеспечения. По всей видимости, Xbox ожидают значимые перемены.