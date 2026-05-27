molexandr
Corsair представила лимитированную оперативную память SHUGO DDR5 с оформлением на японскую тематику
На радиаторы нанесены рисунки высокоточными методами УФ-печати и тампопечати.
Компания Corsair анонсировала ограниченную серию оперативной памяти SHUGO DDR5 с оформлением на японскую тематику, сообщает TechPowerUp. Модули оснащаются высокими гладкими алюминиевыми радиаторами тёмно-серого цвета со встроенной в верхнюю часть настраиваемой подсветкой. Тематические рисунки наносятся на радиаторы высокоточными методами УФ-печати и тампопечати. На старте компания предложит два варианта оформления модулей: ONYX BLADE и SAKURA NOA.

Источник изображения: Corsair (и далее)

Хотя панель с подсветкой встроена в верхнюю часть модуля, компания Corsair разработала и запатентовала специальную технологию сверления микроотверстий для создания необычного эффекта подсветки рисунка по бокам модуля. В зависимости от оформления используются разные шаблоны сверлений.

Оперативная память серии SHUGO DDR5 подойдёт как для игровых, так и рабочих систем, станет отличным выбором для любителей разгона и коллекционеров, которым важны высокая производительность, надёжность и эстетика, отмечают в компании. Для производства модулей используют предварительно отобранные микросхемы DDR5 с высоким разгонным потенциалом и печатные платы, разработанные с учётом обеспечения безупречной целостности сигнала.

В числе прочего производитель отмечает применение запатентованной технологии охлаждения DHX, настраиваемую подсветку с индивидуально адресуемыми светодиодами RGB, фирменное программное обеспечение Corsair iCUE. Память оптимизирована для платформ Intel и AMD.

Оперативная память Corsair SHUGO DDR5 будет выпускаться в парных комплектах общим объёмом 32 ГБ (2 x 16 ГБ), скорость работы до 6000 мегатранзакций в секунду при задержках CL28. В США комплекты появились в продаже по цене 599,99 $. Для сборщиков, которым важно заполнить все четыре слота DIMM при использовании только двух модулей, выпустят комплекты-заполнители Corsair Light Enhancement Kit (LEK).

#ddr5 #оперативная память #corsair
Источник: techpowerup.com
