Модель появилась в продаже в Китае.

Компания MSI выпустила в Китае 27-дюймовый игровой монитор MAG 276QP42 с дисплеем Fast IPS, который поддерживает частоту обновления до 425 Гц при разрешении 2560 на 1440 пикселей, сообщает Gizmochina. Производителем заявлено время отклика 0,5 мс между оттенками серого (Gray-to-Gray, GtG).

В числе прочих характеристик авторы Gizmochina перечисляют 8-битный дисплей с поддержкой 10-битной глубины цвета за счёт технологии FRC, сертификацию VESA DisplayHDR 400, поддержку адаптивной синхронизации Adaptive Sync, AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync. Монитор охватывает 98,1% цветового спектра пространства DCI-P3, 94,3% пространства Adobe RGB и 127,5% пространства sRGB.

Для любителей киберспортивных игр предусмотрен набор различных вспомогательных опций, включая интеллектуальную технологию повышения видимости в тёмных участках, прицелы с меняющимся цветом, режим отображения 24,5 дюйма. Также в списке встроенная возможность увеличивать изображение и опция Low Motion Blur.

Для повседневного использования будут важны такие особенности, как матовое антибликовое покрытие, регулировка яркости экрана путём изменения подаваемого напряжения (DC dimming), технология для снижения интенсивности синего излучения с сертификатом TÜV Rheinland. Подставка позволяет регулировать монитор по высоте, углу наклона и поворота, поддерживается крепление VESA 100 × 100 мм.

Монитор оснащается двумя входами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4a. Предусмотрен выход на наушники 3,5 мм. Поддерживаются режимы «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой» для вывода изображения сразу с нескольких устройств.

В Китае стартовая цена монитора составляет 2199 юаней.