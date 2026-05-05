Бренд Mionix анонсировал ограниченный выпуск игровых мышей Avior Air Carbon Fiber с корпусом из углеродного волокна и обновлённой аппаратной платформой с чипсетом nRF54H20 от Nordic Semiconductor, сообщает TechPowerUp. Мышь разрабатывали около двух лет.

По форме корпуса Avior Air Carbon Fiber отличается от предыдущей модели Avior выступающей задней частью, которая придаёт мыши более специализированную форму для FPS-геймеров, которым важны точность, контроль и быстрая смена положения. Форма мыши оптимизирована для пальцевого и гибридного хвата, а также хвата типа «коготь».

Утверждается, что каждый корпус для Avior Air Carbon Fiber изготавливается вручную из сплетённого углеродного волокна, которое подвергается горячей формовке и обработке на ЧПУ-станке. Результатом является лёгкая, жёсткая и прочная конструкция.

Мышь оснащается сенсором PixArt PAW3950 с максимальным разрешением 30000 DPI. Сенсор способен точно отслеживать перемещения при ускорении мыши до 50G и скорости до 750 дюймов в секунду (Inches Per Second, IPS). Основные кнопки оснащаются гибридными оптико-механическими микропереключателями от компании Raesha с ресурсом 100 млн. нажатий, колесо прокрутки — оптико-механическим энкодером от той же фирмы. Чип nRF54H20 используется не только в самой мыши, но и радиочастотном адаптере — для стабильной работы при высокой частоте опроса вплоть до 8000 Гц. С тефлоновыми ножками Avior Air Carbon Fiber весит 42±2 г, в комплект также входят ножки из закалённого стекла.

Для настройки мыши предлагается фирменное программное обеспечение Mionix Galaxy, которое, среди прочего, позволяет регулировать высоту отрыва, DPI, частоту опроса, записывать макросы, управлять профилями, записывать настройки в память и обновлять прошивку. Также предусмотрен инструмент анализа качества поверхности. Подсветки вы мыши нет для уменьшения веса и увеличения времени автономной работы.

В США мышь будет продаваться по цене 299,99 $.