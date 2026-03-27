По такой цене новая видеокарта была выставлена в одном из сетевых магазинов.

Пользователь портала Reddit под псевдонимом ForkDryer поделился удивительной историей о том, как ему удалось приобрести новую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ всего лишь за 80 $, сообщает VideoCardz.com. Покупка была совершена в одном из магазинов известной американской сети Walmart. Видеокарта была совершенно новой — коробка запечатана в плёнку.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Как отметили другие пользователи, в соседних магазинах Walmart эта же видеокарта продавалась со скидкой 80 $ относительно стандартной цены 349 $, но в рассматриваемом случае вместо скидки была установлена окончательная цена 80 $. По всей видимости, цена видеокарты не вызвала никаких вопросов на кассе магазина, пользователь оплатил покупку и теперь заменит свою устаревшую GTX 1060 6 ГБ.

Источник изображения: ForkDryer, Reddit (отредактировано)

Новая видеокарта значительно быстрее и справится со всеми современными играми в отличие от GTX 1060. Например, RTX 5060 Ti была в 3,8 раза быстрее в игре Starfield при разрешении 1080p, судя по данным из обзора ресурса GamersNexus.net. Видеокарта поддерживает полный набор технологий NVIDIA DLSS 4, включая генерацию кадров, а скоро и динамическую многокадровую генерацию.

