Очередной клон компанию не устраивает

В GIGABYTE рассматривают возможность выпуска портативного игрового компьютера, подтвердил генеральный директор компании Эдди Лин (Eddie Lin) в интервью изданию PC World, которое привлекло авторов ресурса VideoCardz. Однако GIGABYTE не заинтересована в выпуске очередного клона, похожего на множество других игровых КПК.

Источник изображения: Nicholas Santoianni, Unsplash (отредактировано)

Эдди Лин отметил, что само по себе создание игрового КПК не является сложной задачей, многие китайские производители уже занимаются этим, нужно просто сделать базовый шаблон. Сложность заключается в создании чего-то действительно уникального. Наличие уникальных особенностей позволит новому продукту выделиться в большом многообразии игровых КПК, присутствующих сегодня на рынке. Для GIGABYTE не имеет смысла выпускать на рынок просто ещё один типовой продукт, это должно быть уникальное устройство.

«Создать портативное игровое устройство не так уж и сложно. Многие китайские производители уже занимаются этим. Самое главное — иметь шаблон или базовый дизайн, с которого можно начать. Имея подобный шаблон, создать сам продукт не составит труда. Цель — удовлетворить спрос».

«Настоящий вопрос заключается в дифференциации. Что мы можем сделать, чтобы отличаться от других? Это главное, о чем нужно думать. GIGABYTE тоже думает о создании портативного игрового устройства, но основное внимание уделяется тому, как сделать его уникальным. Я не хочу, чтобы это был продукт «как у всех», который выглядит так же, как и все остальные. Для GIGABYTE это не имеет смысла».

Производители игровых КПК уже реализовали множество различных идей, что-то новое придумать действительно сложно. На рынке представлены различные игровые КПК на платформах AMD, Intel, Qualcomm и других, разработаны различные системы охлаждения, есть устройства, как с большими, так и маленькими дисплеями, с различной конструкцией. Моноблоки, модульные устройства, раскладушки и слайдеры — всё это уже есть.

В VideoCardz считают, что рабочим вариантом для GIGABYTE может стать создание просто хорошего устройства с разумной ценой, поскольку цены на многие игровые КПК непомерно высоки. Вряд ли компании этого будет достаточно, относительно недорогие игровые КПК на рынке есть и из-за ограниченной стоимости реализовать в них что-то уникальное очень сложно. Бюджетное устройство можно выпустить как дополнение к более дорогой и амбициозной модели.