molexandr
Второй сезон Battlefield 6 перенесли на 17 февраля — первый продлят с новой веткой боевого пропуска
Перенос связан с необходимостью доработки на основе отзывов сообщества.

Коалиция разработчиков Battlefield Studios сообщила о продлении первого сезона в милитари-шутере Battlefield 6. Первый сезон начался 28 октября 2025 года и должен был завершиться 20 января 2026 года, но теперь будет продлён до 17 февраля.

Источник изображения: Battlefield Studios, Electronic Arts

Чтобы занять игроков на эти две недели, разработчики подготовили обновление. Это обновление выйдет 20 января и расширит боевой пропуск: появятся новые задания, новая бонусная ветка для прокачки. Бонусная ветка под названием Frostfire станет доступна 27 января, игроки смогут открыть бесплатные и премиальные награды, включая скины и ускорители. Премиальные награды доступны только владельцам боевого пропуска.

Для разблокировки каждого уровня Frostfire требуется 10 очков и 110 очков для полного его завершения. В отличие от предыдущих бонусных веток, очки Frostfire начисляются за выполнение обычных еженедельных заданий, дополнительных заданий не предусмотрено. Таким образом, прокачка Frostfire и основной части боевого пропуска происходит одновременно.

Кроме этого, разработчики подготовили новые ежедневные награды за вход в игру, запланировали выходные с удвоенным опытом и внедрили в обновление различные исправления.

Второй сезон Battlefield 6 начнётся 17 февраля. Перенос связан с необходимостью доработки на основе отзывов сообщества.

#игры #battlefield 6 #battlefield
Источник: ea.com
+
Написать комментарий (0)
