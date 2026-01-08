Дисплей Fast IPS с разрешением 1440p и частотой обновления 360 Гц.

Компания AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с дисплеем Fast IPS и поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC Pulsar для повышения чёткости изображения. Технология использует стробирование подсветки с переменной частотой, обеспечивая до 4 раз более эффективную чёткость быстро движущихся объектов. Считается, что в киберспортивных играх это способствует повышению концентрации и улучшает реакцию.

Источник изображения: AOC

Технология NVIDIA G-SYNC Ambient Adaptive позволяет монитору AG276QSG2 автоматически адаптироваться к изменениям окружающего освещения. Благодаря встроенному датчику внешней освещённости, яркость и цветовая температура регулируются автоматически. Кроме этого, G-SYNC HDR автоматически регулирует яркость HDR как в Windows, так и в играх без необходимости в ручной настройке.

Дисплей монитора обладает разрешением 1440p и работает при частоте обновления до 360 Гц, обеспечивая время отклика до 1 мс (GtG) в режиме Overdrive. Настраиваемая игровая подсветка AGON PRO Light FX создаёт особую атмосферу, а фирменный дизайн AGON PRO подчёркивает премиальный статус монитора.

Источник изображения: AOC

Монитор оснащён эргономичной подставкой, которая позволяет регулировать высоту, углы наклона и поворачивать дисплей, а широкий спектр разъёмов ввода-вывода обеспечивает поддержку мульти-платформенных игровых конфигураций. В частности, это три HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4.

По информации TechPowerUp, игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 поступит в продажу в феврале 2026 года. В Великобритании рекомендованная розничная цена составляет 559 £.