Компания GIGABYTE опубликовала тизер новой флагманской видеокарты, которую планируется представить на выставке CES 2026, сообщает VideoCardz. По всей видимости, это продвинутая модель NVIDIA GeForce RTX 5090, которая будет оснащаться массивной системой охлаждения и займёт не менее четырёх слотов расширения.

Источник изображений: @aorus_es в социально сети X (заблокирована в РФ)

В коротком видео, которое сопровождает объявление, можно рассмотреть что-то похожее на дисплей и цилиндрический сегмент с вентилятором. «Технологии охлаждения и вентиляции нового поколения», — говорится в сообщении GIGABYTE.

По предположениям, новая модель будет конкурировать с RTX 5090 в исполнении ROG Matrix от ASUS и Lightning от MSI, последняя официально пока не представлена. Не исключено, что GIGABYTE выпустит видеокарту в рамках нового бренда, но официально это не подтверждено — подробностей практически нет.