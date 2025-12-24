Флагманская модель оснащена автостереоскопическим дисплеем

Компания Samsung Electronics анонсировала линейку игровых мониторов Odyssey 2026 года, в которую вошли пять моделей, сообщает Guru3D. В числе представленных моделей монитор с разрешением 6K и автостереоскопическим дисплеем, киберспортивный монитор с максимальной частотой обновления 1040 Гц.

Источник изображения: Samsung

Флагманом линейки является 32-дюймовый Odyssey 3D (G90XH) с разрешением 6K и встроенной системой отслеживания взгляда, которая используется для создания трёхмерного эффекта без стереоскопических очков — динамически регулируя глубину и перспективу в зависимости от положения глаз. Для некоторых игр в компании будут выпускать специальные профили, которые улучшат восприятие глубины окружения. Монитор работает в режимах 6K 165 Гц и 3K 330 Гц.

Для киберспорта и просто динамичных игр Samsung представила Odyssey G6 (G60H). Это 27-дюймовый монитор с экстремально высокой частотой обновления. В основном режиме монитор работает в разрешении QHD с частотой обновления до 600 Гц. В высокоскоростном режиме разрешение снижается до HD, а частота обновления повышает до 1040 Гц. Для этого монитора, как и для других рассматриваемых новинок, заявлена поддержка адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync Compatible.

Также Samsung анонсировала три новых монитора Odyssey G8:

32-дюймовая IPS модель G80HS, 6K 165 Гц и 3K 330 Гц;

27-дюймовая IPS модель G80HF, 5K 180 Гц и QHD 360 Гц;

32-дюймовая QD-OLED модель G80SH, 4K 240 Гц, сертификация VESA DisplayHDR True Black 500 и разъём DisplayPort 2.1 (UHBR20).

Мониторы представят на выставке CES 2026, которая пройдёт с 6 по 9 января в США.