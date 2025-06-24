Видеокарта оказалась не так слаба, как ожидалось.

В преддверии официальной презентации NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбуков в Сети заблаговременно появилась информация о некоторых характеристиках и производительности новинки: RTX 5060 в среднем на 21…22% быстрее RTX 5050 в бенчмарках 3DMark, а RTX 5070 на 41…49%, — сравнивались версии видеокарт мощностью (Total Graphics Power, TGP) 115 Вт.

Источник изображения: NVIDIA, VideoCardz

Первые результаты бенчмарков показывают, что RTX 5050 не настолько слаба, как ожидалось, пишет VideoCardz. Видеокарта может стать неплохим выбором для бюджетных игровых ноутбуков, но только при условии, что речь идёт о версии с максимальным энергопотреблением 115 Вт (105 Вт плюс DynamicBoost). Крайне важно выбирать ноутбуки с видеокартами, которые поддерживают самый высокий TGP, подчёркивают авторы ресурса. Так, RTX 5050 с максимальным TGP по производительности может сравняться с маломощными вариантами RTX 5060.

Что касается выбора между RTX 4060 и RTX 5050 для ноутбуков, видеокарты могут выступать примерно на одном уровне: CUDA ядер в RTX 4060 больше, 3072 против 2560 в RTX 5050, но последняя получила более быструю видеопамять GDDR7, отличается более современной архитектурой и, вероятно, будет работать на более высоких частотах, что может компенсировать разницу в количестве CUDA. Более предпочтительный вариант определят игровые тесты, также, поскольку ноутбук является комплексным устройством, выбор в данном случае не привязан только к видеокарте, ноутбуки с RTX 5050 могут иметь преимущество за счёт более современных решений и комплектующих, в частности, за счёт возможности выбора более современного процессора.

На торговых площадках в Китае уже заметили первые ноутбуки с RTX 5050, цены за вычетом налогов и в переводе на доллары США начинаются примерно от 780 USD.