Обе версии: 8 и 16 ГБ видеопамяти.

Ассортимент видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 компании Leadtek пополнился двумя новыми моделями в линейке WinFast Hurricane. Это две версии RTX 5060 Ti с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Leadtek

Это первые видеокарты в новой линейке с двухвентиляторными системами охлаждения, прошлые модели более высокого класса оснащались системами охлаждения с тремя вентиляторами. Дизайн остался прежним: внешние детали окрашены в серые цвета, на кожухе внимание привлекает X-образный элемент, который, как и в эталонных видеокартах NVIDIA, может ассоциироваться с песочными часами.

Компания отмечает наличие в конструкции радиатора трёх тепловых трубок и медного основания, а также металлическую заднюю панель (бэкплейт).

Источник изображения: Leadtek

Модели RTX 5060 Ti в исполнении WinFast Hurricane от Leadtek занимают в длину 24 см и 2,5 слота расширения в толщину. Заводской разгон отсутствует, видеокарты работают на эталонных частотах NVIDIA. Что касается дополнительного питания, на момент написания в характеристиках говорится о наличии одного 8-контактного разъёма, но на изображениях видеокарты виден 16-контактный разъём.

В числе основных характеристик видеокарты: 4608 CUDA ядер, 8 или 16 ГБ видеопамяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с и 128-битной шиной.