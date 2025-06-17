Будет доступно две линейки: для рабочих станций и HEDT систем.

AMD готовится выпустить следующее поколение процессоров для рабочих станций и высокопроизводительных настольных ПК (High-End Desktop, HEDT) семейства Ryzen Threadripper 9000 на базе архитектуры Zen 5. Процессоры были анонсированы на Computex 2025, теперь AMD раскрывает дополнительные подробности в рамках своего мероприятия Advancing AI 2025, сообщает VideoCardz. Новая серия укрепляет доминирующую позицию AMD в сфере HEDT и рабочих станций.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

AMD Ryzen Threadripper 9000 и Threadripper Pro 9000 WX используют один и тот же сокет sTR5 и совместимы с текущими материнскими платами WRX90 и TRX50, при условии, что производитель материнской платы выпустит обновлённый BIOS.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Платформа HEDT на базе TRX50 поддерживает процессоры до 64 ядер с четырьмя каналами памяти DDR5, в то время как платформа WRX90 предназначена для рабочих станций и поддерживает процессоры с количеством ядер до 96, имеет поддержку восьми каналов DDR5. Флагманский процессор Ryzen Threadripper Pro 9995WX имеет 96 ядер и 192 потока с базовой тактовой частотой 2,5 ГГц и тактовой частотой в режиме ускорения 5,4 ГГц. Между тем, флагман линейки HEDT, Ryzen Threadripper 9980X, тоже может повышать частоту до 5,4 ГГц, но предлагает только 64 ядра. Тепловой пакет всех моделей — 350 Вт.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Что касается новой архитектуры Zen 5: по сравнению с Zen 4, количество исполняемых инструкций за такт в среднем увеличилось на 16%, выполнение AVX-512 инструкций теперь работает на полной ширине 512 бит, платформа поддерживает DDR5-6400 по умолчанию. Кэш память стала быстрее, уменьшилась задержка.

AMD сообщает о значительном росте производительности в широком диапазоне профессиональных и творческих рабочих нагрузок. По сравнению с серией Ryzen Threadripper 7000 производительность выросла на 26% во многих приложениях.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Источник изображения: AMD, VideoCardz

AMD также напрямую сравнила новые процессоры с Intel Xeon W9-3595X. Результаты говорят о явном лидерстве AMD, включая преимущество до 145% в задачах, связанных с мультимедиа и развлечениями, до 118% в проектировании, до 75% в разработке программного обеспечения и научных вычислениях. В рабочих нагрузках, ориентированных на ИИ, преимущество ниже, но всё ещё значительное: от 28% до 34%.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper 9000 станут доступны в июле, цены пока не озвучены. AMD заявила, что процессоры для рабочих станций на старте в основном будут доступны в составе готовых систем от партнёров, процессоры HEDT должны появиться в розничной продаже.