Система DRS стала модульной и может быть заменена на обычную вентилируемую панель.

Компания Manli представила в линейке видеокарт Gallardo белые версии «гоночных» GeForce RTX 5080 и 5070 Ti, сообщает VideoCardz. В то время как оригинальные модели были выполнены в чёрно-оранжевой расцветке, новинки — преимущественно в белой с зелёными акцентами.

Источник изображения: Manli, VideoCardz

Раскраска является не единственным отличием. Как минимум, в белых версиях видеокарт внесли изменения в Drag Reduction System (DRS) — это моторизированные заслонки в вентиляционном отверстии на задней панели видеокарты (бэкплейте), которые напоминают регулируемое антикрыло гоночных болидов — дизайн Gallardo Racing вдохновлён гонками. Теперь это модульный блок, который можно заменить — на обычную панель с вентиляционными вырезами. По задумке заслонки DRS автоматически открываются и закрываются в зависимости от температуры видеокарты. Интересное и уникальное решение, но некоторые пользователи предпочли бы, чтобы вентиляционные отверстия были открыты всегда — для них теперь в комплекте есть обычная панель.

Источник изображения: Manli, VideoCardz

В остальном новинки не имеют явных внешних отличий — это крупные видеокарты, занимающие около 69 мм (3,5 слота расширения) в толщину и около 359 мм в длину. Помимо подобия DRS в дизайне видеокарт можно заметить и другие элементы на гоночную тематику: надпись Racing; элементы, похожие на тормозные суппорты; подсветка на боковой панели, напоминающая электронный тахометр.

Обе модели разогнаны производителем: тактовая частота графического процессора в режиме ускорения (Boost) повышена до 2670 МГц в случае GeForce RTX 5080 и до 2512 МГц в случае RTX 5070 Ti.