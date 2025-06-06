Доля AMD и Intel снизилась, несмотря на выпуск конкурентоспособных новинок.

По данным консалтинговой фирмы Jon Peddie Research, на первый квартал 2025 года NVIDIA контролирует колоссальные 92% рынка AIB (Add In Board) видеокарт, сообщает Club386. Это ощутимый скачок с 84%, которые компания занимала в четвёртом квартале 2024 года, что обусловлено выпуском новых видеокарт GeForce RTX 50 серии.

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AMD и Intel “делят” оставшиеся 8%, и “делят” здесь в кавычках не случайно — доля Intel настолько мала, что округляется до 0%. Intel выпустила новые бюджетные видеокарты Arc B580 и B570 в декабре прошлого года, они получили положительные оценки рецензентов, в частности, за выгодное соотношение цены и производительности, но, похоже, это не помогло компании укрепить позиции на рынке.

Источник изображения: Jon Peddie Research

Снижение доли AMD с 15% до 8% тоже удивляет, особенно на фоне сообщений о небывалом спросе на видеокарты Radeon RX 9070 серии. Возможно, это связано с поздним выпуском видеокарт в начале марта — данные ещё не отражают влияния RX 9070 и RX 9070 XT. Так или нет, будет понятно в отчёте за следующий квартал, который, вероятно, в той или иной степени уже будет учитывать влияние более доступных видеокарт, выпущенных в этом году: RTX 5060 Ti и RTX 5060, а также RX 9060 XT.

Однако вряд ли доминированию NVIDIA что-либо угрожает. В частности, результаты опроса пользователей игровой платформы Steam за май 2025 года показывают, что 0,20% опрошенных уже являются владельцами RTX 5060 Ti, в то время как RX 9070 XT или RX 9070 в статистике отсутствуют.