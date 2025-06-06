Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
По данным Jon Peddie Research, в первом квартале NVIDIA занимает 92% рынка дискретных видеокарт
Доля AMD и Intel снизилась, несмотря на выпуск конкурентоспособных новинок.

По данным консалтинговой фирмы Jon Peddie Research, на первый квартал 2025 года NVIDIA контролирует колоссальные 92% рынка AIB (Add In Board) видеокарт, сообщает Club386. Это ощутимый скачок с 84%, которые компания занимала в четвёртом квартале 2024 года, что обусловлено выпуском новых видеокарт GeForce RTX 50 серии.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

AMD и Intel “делят” оставшиеся 8%, и “делят” здесь в кавычках не случайно — доля Intel настолько мала, что округляется до 0%. Intel выпустила новые бюджетные видеокарты Arc B580 и B570 в декабре прошлого года, они получили положительные оценки рецензентов, в частности, за выгодное соотношение цены и производительности, но, похоже, это не помогло компании укрепить позиции на рынке.

Источник изображения: Jon Peddie Research

Снижение доли AMD с 15% до 8% тоже удивляет, особенно на фоне сообщений о небывалом спросе на видеокарты Radeon RX 9070 серии. Возможно, это связано с поздним выпуском видеокарт в начале марта — данные ещё не отражают влияния RX 9070 и RX 9070 XT. Так или нет, будет понятно в отчёте за следующий квартал, который, вероятно, в той или иной степени уже будет учитывать влияние более доступных видеокарт, выпущенных в этом году: RTX 5060 Ti и RTX 5060, а также RX 9060 XT.

Однако вряд ли доминированию NVIDIA что-либо угрожает. В частности, результаты опроса пользователей игровой платформы Steam за май 2025 года показывают, что 0,20% опрошенных уже являются владельцами RTX 5060 Ti, в то время как RX 9070 XT или RX 9070 в статистике отсутствуют.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#видеокарты
Источник: club386.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Haval раскрыли отличия кроссоверов российской и китайской сборки
1
В Нижегородской области открыли первый в России завод по производству силикагелей
+
Colorful выпустит мини-ПК Smart 900 с процессором AMD Ryzen AI Max+ 395
+
Сэм Альтман сделает программирование доступным для каждого
3
В Москве начали строить самый высокий жилой небоскреб России
3
Новый крупный самосвал от «КАМАЗа» испытали в режиме реальной эксплуатации
+
Windows 11 25H2 будет замедлять процессор, когда пользователя нет за компьютером
9
iFixit снижает оценку ремонтопригодности Nintendo Switch до 4 баллов
+
The Economist: Атака ВСУ на аэродромы РФ ставит Великобританию перед новым вызовом
+
Курс Bitcoin не растёт, доходы майнеров снижаются, а сложность добычи достигла очередного рекорда
1
В Архангельской области готовятся к запуску морских беспилотников для доставки грузов
+
Logitech представила проводной набор Signature Slim Wired из клавиатуры и мыши
+
1 июля 2025 года Nothing представит свой новый флагман Phone 3 в новом дизайне
+
Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 может достичь тактовой частоты 4,8 ГГц
+
Samsung готовит три складных смартфона к летнему анонсу
+
Узбекистан представил глубоко модернизированный танк Т-64 с новой броней и двигателем
3
Nvidia выпустила промежуточный драйвер Game Ready 576.66 с некоторыми исправлениями в новых играх
2
Для Cyberpunk 2077 анонсировано крупное обновление версии 2.3
5
Casio выпускает новые часы G-Shock серии MRG-B2000
+
В России появился первый полностью отечественный монитор, но купить его пока нельзя
1

Популярные статьи

5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
52
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
22
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
30
Очень краткий обзор игры Ziggurat 2
1
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
117
Что мы знаем на данный момент о Half-Life 3
10
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
7
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
14
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
21
О взломе Nintendo Switch 2 уже появилась первая информация
2

Сейчас обсуждают

Сергей Гончар
18:26
Даже если rtx 5060 будет стоить 200$, я её покупать не буду, потому что на мой ПК устанавливать её, это не имеет смысла потому что чтобы установить rtx 5060 в мой ПК надо заменить всё кроме корпуса. А...
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
Mallory
18:03
Что вы, это же надо пять лет учиться чтобы уметь такое сделать. А если вдруг ошибку напишет? Все, заворачиваться в простынь остается и ползти в сторону домовины. Вот откуда человеку которого в унив...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Родион Вестов
17:54
Срез во дворе стоящих у подъезда авто. Из 8 машин 3 немца, 2 японца, 2 китайца и веста. Что по этим авто видно?
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
PanzerK
17:54
Очередное пополнение в чёрном списке... отрадно...
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
Mallory
17:51
А вот скажите, если вам виндовая программа напишет "Error 0x000000fd5" какой нормальный софт вы возьмете? Или винда выдаст BSOD с irql_not_less_or_equal. Где вы предлагаете в этом случае брать "норма...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Mallory
17:49
Посмотрите на Чимбала и Белтара. Когда такое пишет человек с высшим образованием - понимаешь что далеко не все способны на подобное. "Допустим 1 команда введена. Ой, не запустилось! Ой, а что делать...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Сергей Гончар
17:46
Автору статьи перестаньте заниматся маркетингом. Кто разбирается в видеокартах то твоя статья просто вода.
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
Bamboliny
17:42
Это, конечно, плюс, но все равно полумеры, да еще и палка о двух концах - неизвестно, какие комплектующие сборщик вам поставит в комп. Может, б/у, с витринной сборки, которые уже работали, пылились, к...
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
erno
17:39
Народ , смотрите в америке . как у нас за слово угнетают.
Бывший советник Белого дома Бэннон призвал депортировать Маска из США
erno
17:38
Класс можно бизнес начать , может хоть государству поможем. А вообще надо повысить все для войны вечной .
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 20 % годовых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем