Видеокарты NVIDIA продолжают доминировать в статистике игровой платформы.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti уже появилась в майской статистике по оборудованию и программному обеспечению пользователей игровой платформы Steam, через два месяца после появления на рынке, сообщает VideoCardz. В системах 0,21% опрошенных пользователей уже установлена эта видеокарта. К сожалению, Steam не разделяет версии с 8 и 16 ГБ видеопамяти, а было бы интересно взглянуть, особенно на фоне критики в Интернете.

По темпам роста в статистике Steam видеокарты RTX 5060 Ti идут следом за RTX 5070 Ti и 5070, которые вскоре после выхода оказались в 0,38% и 0,28% системах опрошенных пользователей соответственно.

Интересно, что, несмотря на сообщения о небывалом спросе на видеокарты серии AMD Radeon RX 9070, они отсутствуют в статистике. Возможно, это связано с ограниченным предложением и завышенными ценами, предполагают в VideoCardz. Хотя это замечание справедливо и для новой серии игровых видеокарт NVIDIA.

Источник изображения: Steam, Valve; VideoCardz

Специалисты считают, что у новых видеокарт AMD есть шансы нарастить присутствие в рейтинге Steam, который косвенно отражает предпочтения любителей игр, но нужно улучшить поставки и завоевать положительное расположение рецензентов и аудитории. Новые видеокарты на базе архитектуры RDNA 4 стали значительно производительнее в сценариях с трассировкой лучей, также AMD значительно повысила производительность искусственного интеллекта (ИИ), выпустила новую технологию масштабирования изображения FSR 4 на базе ИИ, которая в этом году должна получить крупное обновление с генерацией кадров на базе ИИ и прочими улучшениями.