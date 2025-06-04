По рекомендованной цене — отличная альтернатива RTX 5060 Ti.

В Сети появились первые обзоры видеокарт AMD Radeon RX 9060 XT, точнее, только более дорогой версии с 16 ГБ видеопамяти. По мнению рецензентов TechPowerUp, которые первым опубликовали обзор модели Prime OC от Asus, по большему счёту видеокарта подходит для игр в разрешении 1080p, но и в 1440p может обеспечить достаточный уровень производительности в не самых современных играх или при использовании связки технологий для масштабирования изображения и генерации кадров.

Источник изображения: AMD

Относительно предшественника RX 7600 XT новинка быстрее на 37% в 1080p и 43% в 1440p; от конкурента в лице NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ отстаёт на 3% — это без трассировки лучей. С трассировкой лучей преимущество RX 9060 XT 16 ГБ над предшественником увеличивается до 64%, а от конкурента видеокарта отстаёт на те же 3%.

Видеокарта AMD заметно дешевле конкурирующего предложения NVIDIA, но пока только на бумаге: производители видеокарт заявили журналистам TechPowerUp, что цена 350 долларов США — фантазия. Продажи начинаются завтра, тогда и можно будет оценить реальные цены различных моделей.

Источник изображения: TechPowerUp

Энергопотребление протестированной RX 9060 XT 16 ГБ в играх достигало заявленных 180 Вт, частота графического процессора держалась на уровне около 3070 МГц со стандартным BIOS. Специалистам удалось разогреть графический процессор до 57 градусов по Цельсию, при этом уровень шума составил 30,6 дБ — данные актуальны для модели ASUS Radeon RX 9060 XT Prime OC. Рецензенты похвалили RX 9060 XT 16 ГБ, отметив, что AMD наконец-то исправила повышенное энергопотребление при подключении нескольких мониторов и воспроизведении видео.

Источник изображения: TechPowerUp

Андервольт с повышением лимита мощности привёл к увеличению рабочих частот под нагрузкой: среднее значение 3281 МГц. Энергопотребление при этом достигло 192 Вт. Производительность удалось повысить на 10…11%. Разгон на RTX 5060 Ti 16 ГБ немного лучше, так что в конечном итоге позиционирование видеокарт с учётом разгона вряд ли изменится.

В итоге AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ назвали отличной альтернативой NVIDIA GeForce RX 5060 Ti 16 ГБ, но есть нюанс — если цены будут соответствовать рекомендованным. Рекомендованная цена RX 9060 XT 16 ГБ составляет 349 долларов США, а RTX 5060 Ti 16 ГБ — 429 долларов США. По мнению авторов обзора, разница 80 долларов достаточно велика, чтобы пойти на компромисс — отказаться от экосистемы программного обеспечения NVIDIA и, в частности, новых технологий DLSS 4, которые в TechPowerUp ставят выше FSR 4. Чем меньше разница в цене, тем меньше смысла в RX 9060 XT 16 ГБ видят рецензенты — при разнице 30 долларов и меньше авторы обзора склоняются к доплате до RTX 5060 Ti 16 ГБ.