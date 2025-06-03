Компактная и выделяющаяся система охлаждения.

MSI всё-таки продолжила выпуск бюджетных видеокарт с системами охлаждения Cyclone: вслед за представленной в прошлом году GeForce RTX 4060 в данном исполнении выходит RTX 5060, — сообщает VideoCardz. На выставке Computex 2025 компания демонстрировала RTX 5070 Cyclone Visual OC, в вентилятор которой был встроен небольшой дисплей, что могло натолкнуть на мысли о будущем Cyclone, как более премиальной серии в ретро-дизайне (видеокарты Cyclone запомнились во времена присутствия на рынке серий видеокарт GeForce GTX 400, 500 и 600), но нет — новая бюджетная новинка представлена.

Источник изображения: MSI

Видеокарта GeForce RTX 5060 8G Cyclone OC оснащена узнаваемой системой охлаждения с цельным алюминиевым радиатором с радиальной конструкцией, в которой рёбра охлаждения расходятся от центра (sunflower radiator), а также двумя теплотрубками, на которые нанизаны алюминиевые рёбра, образующие два круговых сегмента. Также можно заметить, что в основании конструкции используется металлическая пластина-теплосъёмник, которая должна отводить тепло от чипов памяти. В центре системы охлаждения располагается единственный вентилятор.

Источник изображения: MSI

В отличие от модели предыдущего поколения, новая выполнена в светло-серой расцветке с графикой, напоминающей арктический камуфляж. Размеры видеокарты 161×125×42 мм.

Источник изображения: MSI

MSI GeForce RTX 5060 8G Cyclone OC разогнана на заводе — тактовая частота графического процессора в режиме ускорения (Boost) повышена до 2527 МГц при эталонном значении 2497 МГц. В фирменном программном обеспечении MSI Center можно задействовать профиль повышенной производительности с дополнительным разгоном — частота в режиме ускорения повышается до 2535 МГц. Энергопотребление стандартное — 145 Вт. Для дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъём.