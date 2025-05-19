В конструкции ультра-премиальных GeForce RTX 5090 и 5080 Suprim Titanium Edition SOC используется титан.

Компания MSI показала на Computex несколько необычных видеокарт, сообщает TechPowerUp. Во-первых, ультра-премиальные GeForce RTX 5090 и 5080 Suprim Titanium Edition SOC. В конструкции видеокарт используется титан, при этом кожух системы охлаждения видеокарт помимо свойственной этому металлу текстуры имеет золотистый оттенок — не уточняется, это специальный сплав или оттенок был получен какими-то другими методами.

Источник изображения: TechPowerUp

По информации Benchlife, в видеокартах Suprim Titanium Edition может использоваться улучшенная система охлаждения: испарительная камера и тепловые трубки с пористым спечённым фитилём (sintered structure), помимо этого в испарительной камере реализовано радиальное расположение опорных теплопроводящих столбов (radial sintered structure) — всё это должно повысить эффективность охлаждения.

Источник изображения: Benchlife

Во-вторых, MSI возрождает линейки продуктов, популярные много лет назад. В прошлом году компания выпустила первую за долгое время видеокарту Cyclone, в этом году, судя по всему, появится очередная новинка, но уже не такая бюджетная: GeForce RTX 5070 Cyclone Visual OC, в вентилятор которой встроен небольшой дисплей. Помимо этого, компания показала GeForce RTX 5060 Ti 16G Twin Frozr 2025 OC, дизайн системы охлаждения напоминает тот, что использовался в 2012 году — на системе охлаждения присутствует отметка Retro.

Источники: Benchlife #1, #2; TechPowerUp.