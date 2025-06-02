Пользователь портала Reddit под псевдонимом uesato_hinata опубликовал результаты тестирования видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ от XFX в бенчмарке 3DMark Time Spy, сообщает VideoCardz. С дополнительным разгоном видеокарта набрала 17069 баллов, что ставит её на один уровень с RX 7700 XT прошлого поколения, если судить по средней оценке последней в базе данных 3DMark. Тестирование проводилось со «специальным драйвером» неназванной версии. Специалисты предполагают, что это драйвер 25.6.1, публичный релиз которого ещё не состоялся.
По данным владельца, видеопамять практически не разгоняется, частоту нельзя повысить выше 2538 МГц при стандартном значении 2500 МГц. Что касается графического процессора, сместив напряжение на 40 мВ в сторону уменьшения и повысив лимит общей мощности (Total Board Power, TBP) на 10% удалось добиться пиковой частоты 3474 МГц. Максимальное энергопотребление при этом составило 199 Вт. Стандартные лимиты для RX 9060 XT лежат в диапазоне от 150 до 182 Вт.
Старт продаж Radeon RX 9060 XT запланирован на 5 июня. Одновременно должны появиться версии с 8 и 16 ГБ видеопамяти, обе используют один и тот же графический процессор с 32 вычислительными блоками Compute Units (CU). Точная дата публикации обзоров неизвестна, они могут появится в день начала продаж или накануне. В AMD заявили, что RX 9060 XT 16 ГБ в среднем на 6% быстрее NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ по результатам тестирования в 40 играх и на 15% выгоднее по соотношению производительности к цене. Рекомендованные цены RX 9060 XT: 299 долларов США за версию 8 ГБ и 349 долларов США за версию 16 ГБ.