На уровне AMD Radeon RX 7700 XT.

Пользователь портала Reddit под псевдонимом uesato_hinata опубликовал результаты тестирования видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ от XFX в бенчмарке 3DMark Time Spy, сообщает VideoCardz. С дополнительным разгоном видеокарта набрала 17069 баллов, что ставит её на один уровень с RX 7700 XT прошлого поколения, если судить по средней оценке последней в базе данных 3DMark. Тестирование проводилось со «специальным драйвером» неназванной версии. Специалисты предполагают, что это драйвер 25.6.1, публичный релиз которого ещё не состоялся.

Источник изображения: uesato_hinata, Reddit

По данным владельца, видеопамять практически не разгоняется, частоту нельзя повысить выше 2538 МГц при стандартном значении 2500 МГц. Что касается графического процессора, сместив напряжение на 40 мВ в сторону уменьшения и повысив лимит общей мощности (Total Board Power, TBP) на 10% удалось добиться пиковой частоты 3474 МГц. Максимальное энергопотребление при этом составило 199 Вт. Стандартные лимиты для RX 9060 XT лежат в диапазоне от 150 до 182 Вт.

Старт продаж Radeon RX 9060 XT запланирован на 5 июня. Одновременно должны появиться версии с 8 и 16 ГБ видеопамяти, обе используют один и тот же графический процессор с 32 вычислительными блоками Compute Units (CU). Точная дата публикации обзоров неизвестна, они могут появится в день начала продаж или накануне. В AMD заявили, что RX 9060 XT 16 ГБ в среднем на 6% быстрее NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ по результатам тестирования в 40 играх и на 15% выгоднее по соотношению производительности к цене. Рекомендованные цены RX 9060 XT: 299 долларов США за версию 8 ГБ и 349 долларов США за версию 16 ГБ.