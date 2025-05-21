Рекомендованная цена от 299 долларов США за версию с 8 ГБ видеопамяти.

AMD официально представила видеокарты Radeon RX 9060 XT на выставке Computex, сообщает ComputerBase. В основе графический процессор Navi 44, изготовленный по технологии TSMC N4P, предлагающий 32 вычислительных блока (Compute Unit, CU) или 2048 блоков в пересчёте на потоковые процессоры (Streaming Processors, SP) и работающий на тактовой частоте до 3130 МГц в режиме ускорения (Boost) согласно эталонным спецификациям.

Видеокарта оснащается чипами памяти GDDR6, представлено два варианта: с общим объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ, — рекомендованная цена для первого установлена на отметке 299 долларов США, второй вариант будет стоить от 349 долларов США. В продаже с 5 июня.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

В числе прочих характеристик: 32 блока трассировки лучей; 64 блока для ускорения операций, связанных с искусственным интеллектом (ИИ); 821 триллион операций в секунду (TOPS) — пиковая теоретическая вычислительная производительность на операциях с числами формата int4; полная мощность от 150 до 182 Вт; полноценная поддержка PCIe 5.0 x16; два видеовыхода DisplayPort 2.1a и один HDMI 2.1. Общая ширина шины памяти 128 бит, скорость чипов памяти 20 Гбит/с — эти характеристики не были подтверждены в презентации, но, скорее всего, соответствуют действительности.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

Видеокарты будут конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, рекомендованная цена которых за рубежом составляет 379 долларов США за версию с 8 ГБ видеопамяти и 429 долларов США за версию с 16 ГБ видеопамяти. В AMD решили сравнить Radeon RX 9060 XT 16 ГБ и GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ, по средним результатам тестирования в 40 играх при разрешении 1440p «красная» видеокарта на 6% быстрее, где-то даже может уступить, судя по графикам, но в этом сравнении AMD выглядит более выгодным приобретением с 15-процентным преимуществом по соотношению производительности к цене.