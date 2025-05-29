Неплохой результат, но нужно правильно подобрать термопрокладки.

Теплопроводящий гель Gigabyte, который компания начала использовать в некоторых игровых видеокартах нового поколения, оставил неоднозначные впечатления. СМИ ранее обращали внимание, на появляющиеся в Сети сообщения, где владельцы видеокарт Gigabyte с таким термоинтерфейсом жаловались на его вытекание за пределы области нанесения. В Gigabyte объявили, что такое может наблюдаться у видеокарт из первых партий из-за избыточного нанесения термоинтерфейса, и назвали это косметическим дефектом, не влияющим на производительность и долговечность. Так или иначе, некоторые владельцы подобных видеокарт решили рискнуть и перейти на обычные термопрокладки — в Tom’s Hardware обратили внимание на видео, опубликованное каналом DIY电脑周边 на китайской платформе bilibili, где показан процесс замены термогеля в Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite 16G на термопрокладки.

Источник изображения: DIY电脑周边, bilibili; Tom's Hardware

Автор видео продемонстрировал, как в несколько этапов удалить термогель Gigabyte: большая часть удаляется с помощью изопропилового спирта и бумажного полотенца; остатки — с помощью пластиковой лопатки. После выполнения всех необходимых процедур специалист приступил к термопрокладкам. Для графического процессора использовалась термопрокладка с фазовым переходом, для чипов памяти и транзисторов — обычные термопрокладки, включая варианты с теплопроводностью 8 ватт на метр-кельвин. Для чипов памяти использовались термопрокладки толщиной 1,25 мм, а для транзисторов — 1,5 мм; однако слепо ориентироваться на эти значения не стоит, толщина термопрокладок выбирается не только по величине зазора между поверхностями, но и исходя из механических свойств самих термопрокладок, их твёрдости, способности сопротивляться сжатию и т.д.

Автор видео смог добиться положительного результата — температуры видеокарты снизились. До замены термоинтерфейса графический процессор Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite 16G разогревался до 56 градусов по Цельсию (в самой горячей точке 88 градусов по Цельсию), температура памяти достигала 85 градусов по Цельсию — всё это при скорости вращения вентиляторов 42%. После замены термоинтерфейса температура графического процессора снизилась на 3 градуса (на 1 градус в самой горячей точке), температура памяти снизилась на 7 градусов, при этом скорость вращения вентиляторов тоже снизилась — до уровня 40%.

В конечном итоге, видео показывает, что замена термогеля осуществима, и при правильном выборе термопрокладок можно добиться снижения рабочих температур. Но стоит напомнить, что самостоятельное вскрытие видеокарты приведёт к потере гарантии, а во время очистки, особенно при отсутствии опыта, можно случайно повредить или сбить какой-нибудь компонент, что приведёт к неработоспособности видеокарты.