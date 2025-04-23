Похоже, что пока это единичный отчёт о подобной проблеме.

Владелец AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE от GIGABYTE сообщил на корейском форуме Quazar Zone о проблеме при вертикальной установке видеокарты: фирменный термоинтерфейс «теплопроводящий гель серверного класса», который компания в частности использует для отведения тепла от компонентов подсистемы питания и чипов видеопамяти, стал постепенно вытекать, — сообщает VideoCardz. На фотографиях показано, как гель стремится покинуть своё расположение и перетекает в сторону коннектора PCI Express.

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE 16G. Источник изображения: GIGABYTE

Судя по всему, видеокарта находится в эксплуатации недолго, около месяца, и не подвергалась значительным нагрузкам — владелец периодически играл в World of Warcraft. Иными словами, вряд ли температуры в таком режиме эксплуатации были очень высокими, но гель начал перетекать несмотря на это.

Источник изображения: 뒹숭맹숭, Quasar Zone (отредактировано)

Является ли это проблемой конкретного экземпляра, партии видеокарт или данный вид термоинтерфейса в целом не подходит для вертикальной установки видеокарт, на данный момент неизвестно. В описании видеокарты на сайте GIGABYTE нет каких-либо явных ограничений или рекомендаций по выбору расположения видеокарты, а в числе преимуществ геля отмечается эффективное противодействие деформации при транспортировке или длительном использовании.

Источник изображения: 뒹숭맹숭, Quasar Zone (отредактировано)

Теплопроводящий гель не проводит электричество, но его попадание в разъём PCI Express всё равно нежелательно, это может представлять серьёзную проблему, пишет VideoCardz, выполнить очистку будет сложно.