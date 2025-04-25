«… косметический дефект, который не влияет на производительность, надёжность и срок службы видеокарты …»

Компания GIGABYTE признала, что в первых партиях фирменных моделей видеокарт GeForce RTX 50 количество наносимого на производстве теплопроводящего геля было немного больше оптимального. Заявление компании было опубликовано вскоре после того, как СМИ обратили внимание на сообщение владельца видеокарты AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE, который рассказал на корейском форуме Quazar Zone о медленно вытекающем термоинтерфейсе из мест контакта радиатора системы охлаждения и охлаждаемых компонентов.

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER ICE 16G. Источник изображения: GIGABYTE

«В некоторых ранних партиях GIGABYTE GeForce RTX 50 серии для обеспечения достаточного покрытия было нанесено несколько большее количество геля. В результате избыточного нанесения гель может выглядеть более заметным, выступать наружу и, возможно, выходить за пределы заданной области. Хотя внешний вид излишков геля может вызывать беспокойство, это косметический дефект, который не влияет на производительность, надёжность и срок службы видеокарты. Мы уже исследовали этот нюанс и привели количество геля к оптимальному в следующих партиях», — сообщает GIGABYTE.

Источник изображения: 뒹숭맹숭, Quasar Zone (отредактировано)

Предположения о вытекании геля из-за вертикальной установки видеокарты или высоких температур компания опровергла. Видеокарты с термогелем можно устанавливать в любом положении, гель может выдерживать температуру не менее 150 градусов по Цельсию, прежде чем начнёт разжижаться.

Хотя компания отрицает проблемы, в VideoCardz считают попадание геля в слот PCI Express нежелательным, а именно туда он направляется при вертикальной установке видеокарты. Очистить слот PCI Express сложно, поэтому не стоит допускать его загрязнение.