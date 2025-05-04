На фотографии видно частично оголившийся чип памяти.

При установке одной из новых видеокарт Gigabyte с термогелем в вертикальной плоскости с поворотом на 90 градусов (использовался корпус Lian Li SUP01, кронштейн с видеовыходами крепится к нижней панели) термогель начал постепенно покидать область нанесения. Это продемонстрировал пользователь и владелец такой видеокарты под псевдонимом remekra на форуме TechPowerUp, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

Термогель покидает область нанесения, в результате чего может нарушаться теплообмен между охлаждаемыми компонентами и системой охлаждения. На фотографии виден частично оголившийся чип памяти.

Источник изображения: remekra, TechPowerUp

Ранее сообщалось о проблеме с миграцией термогеля на видеокартах Gigabyte. Компания подтвердила, что такое возможно на новых видеокартах из первых партий вследствие нанесения на производстве чрезмерного количества термогеля. Тогда речь шла именно об излишках термоинтерфейса и это было названо косметическим дефектом.

Рассматриваемый сейчас случай отличается — речь идёт о том, что термогель потенциально может оказаться слишком текучим и покидать своё расположение при установке видеокарты в определённом положении. В прошлый раз компания отрицала подобное, заверяя, что тестировала видеокарты при установке в различных положениях.