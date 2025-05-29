Возможно, среди них есть будущая Intel Arc B770.

В наборе графических драйверов Mesa для Linux заметили четыре новых идентификатора для неизвестных графических решений от Intel, которые отмечены аббревиатурой BMG, а значит имеют отношение к семейству Battlemage, сообщает Tom’s Hardware. Эти идентификаторы: 0xe220, 0xe221, 0xe222 и 0x223.

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Что интересно, добавляя идентификаторы для своих прошлых графических решений, инженеры Intel указывали точное обозначение графического процессора, например, BMG-G21, но в этот раз обозначений нет. Возможно, под перечисленными идентификаторами скрываются будущие видеокарты на базе более производительного графического процессора BMG-G31, с другой стороны, это могут быть недавно анонсированные профессиональные видеокарты Arc Pro B50 и B60.

В Tom’s Hardware допускают, что по крайней мере один из идентификаторов может относиться к видеокарте с предполагаемым названием Intel Arc B770, которая выйдет на замену A770 семейства Alchemist. На сегодняшний день Intel выпустила только две игровые видеокарты Battlemage: B570 и B580. Представители компании оставляли намёки на возможный анонс более производительной новинки в рамках Computex 2025, отвечая на вопросы пользователей в социальных сетях, но никакой официальной информации не появилось. Некоторые журналисты смогли выведать у партнёров компании, что B770 находится в разработке и может появиться ближе к концу года, но официально эта информация не подтверждена.

В теории, характеристики B770 могут быть похожи на характеристики A770, считают в Tom’s Hardware, основным преимуществом станет более современная архитектура. Так, B770 может предложить те же 32 ядра Xe, но только уже 2-го поколения, тот же 256-битный интерфейс памяти, что позволит оснастить видеокарту 16 ГБ GDDR6. Это будет значительным улучшением относительно B580 с её 20-ю ядрами Xe и 12 ГБ видеопамяти со 192-битной шиной. Не исключено, что такая B770 не только сможет составить достойную конкуренцию видеокартам серий RX 9060 от AMD и RTX 5060 от NVIDIA, но и приблизиться к более производительным решениям.