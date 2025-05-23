В Intel видеокарту пока так и не анонсировали.

Intel работает на видеокартой Arc B770, если всё сложится, её могут выпустить во второй половине года, в четвёртом квартале, пишет VideoCardz, ссылаясь на ресурс Tweakers, авторы которого получили эту информацию от нескольких источников на выставке Computex. Спецификации видеокарты остаются неизвестными.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Intel заинтриговала пользователей социальных сетей перед Computex, оставляя неоднозначные ответы под их комментариями с вопросами о выходе более производительной видеокарты в семействе Battlemage. Появились предположения, что компания собирается анонсировать новинку на выставке, но этого не произошло. Были анонсированы только профессиональные решения, включая Project Battlematrix и «двойные» Arc Pro B60 48 ГБ.

До выставки энтузиасты заметили в открытой таможенной базе данных движение графических процессоров BMG-G31, которые на данный момент не используются в какой-либо из видеокарт Intel. В частности, утверждалось, что их отправляют во Вьетнам, где происходит окончательная сборка эталонных видеокарт. Какого-либо надёжного подтверждения этого нет, по крайней мере, слухи позволяют надеяться на то, что Intel выпустит ещё одну видеокарту, которая потенциально может стать альтернативой NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti или RTX 5070, AMD Radeon RX 9060 XT или RX 9070 GRE.