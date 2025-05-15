Компьютер предназначен для разработчиков в сфере искусственного интеллекта.

Lenovo анонсировала компьютер ThinkStation PGX на базе «суперчипа» NVIDIA GB10 Grace Blackwell, сообщает VideoCardz. Компьютер собираются выпустить в третьем квартале, на данный момент его подробные характеристики неизвестны, их должны огласить на выставке Computex. Пока лишь можно предположить, что система будет идентична NVIDIA DGX Spark и ASUS GX10 Mini-AI, которые, в частности, оснащаются 128 ГБ оперативной памяти и стоят за рубежом от 3 до 4 тысяч долларов США.

Источник изображения: Lenovo

Lenovo ThinkStation PGX предназначен для разработчиков в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Как объясняют в компании, использование систем ThinkStation PGX для прототипирования позволит освободить ресурсы в локальных кластерах или облачных средах для обучения и развёртывания производственных моделей. При этом обеспечивается перенос моделей без изменений или с минимальными изменениями, система работает под управлением NVIDIA DGX OS.

В VideoCardz полагают, что GB10 Grace Blackwell является одним из шагов NVIDIA к выпуску процессоров N1 и N1X для потребительских компьютеров. Ходят слухи, что их могут анонсировать на Computex 2025.

NVIDIA GB10 Grace Blackwell объединяет 20-ядерный Arm процессор Grace и графический процессор Blackwell с теоретической производительностью на FP4 операциях до 1 петафлопса.