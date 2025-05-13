Есть один вариант с 3D V-Cache.

AMD представила процессоры EPYC 4005 семейства Grado для серверных систем начального уровня с одним сокетом AM5, сообщают TechPowerUp и Tom’s Hardware.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

Процессоры идентичны Ryzen 9000: используется один или два кристалла CCD (Core Complex Die), в каждом вплоть до восьми ядер Zen 5, а также кристалл ввода-вывода IOD (Input-Output Die) с поддержкой памяти DDR5-5600 в двухканальном режиме, 28 линий PCIe 5.0 и т.д. Процессоры преимущественно ориентированы на малый бизнес, включая хостинг-провайдеров, серверы для компиляции кода, серверы для облачных игр, электронной коммерции и т.д. Процессоры отличаются поддержкой различных технологий для повышения безопасности: совместимый с TrustZone выделенный процессор AMD Secure Processor (ASP), поддержка аппаратно-ускоренного шифрования, шифрования памяти, TPM 2.0 и TSME.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

В стартовую линейку процессоров AMD EPYC 4005 вошло шесть моделей с количеством ядер от 6 до 16. Флагманский EPYC4585PX ко всему прочему оснащается 3D V-Cache. Цены для американского рынка от 239 до 699 долларов США.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

AMD сравнивает процессоры EPYC 4005 с процессорами Intel Xeon E-2400 и Xeon 6300P, которые предлагают только до восьми ядер. Решения AMD в таком сравнении ожидаемо обеспечивают более высокую производительность: в рамках тестового набора Phoronix 16-ядерный AMD EPYC 4565P превосходит 8-ядерный Intel Xeon 6369P в 1,83 раза при меньшей цене.