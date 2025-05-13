Два графических процессора и два пула памяти по 24 ГБ.

Один из партнёров Intel разрабатывает двойную видеокарту из пары Arc B580: с двумя графическими процессорами BMG-G21 и 48 ГБ видеопамяти, по 24 ГБ на каждый графический процессор, — сообщает VideoCardz со ссылкой на свои источники. Также источники ресурса утверждают, что версия Intel Arc B580 на 24 ГБ, если и появится, то не в ближайшие месяцы.

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На текущий момент говорится только об одном партнёре Intel, который работает над двойной Intel Arc B580. Очевидно, это видеокарта не для игр и, возможно, она никогда не появится в свободной продаже. Есть предположения, что это индивидуальный проект, разрабатываемый под конкретные задачи в сфере искусственного интеллекта.

Что касается Intel Arc B580 на 24 ГБ, официально видеокарта не анонсирована. До недавнего времени о ней было известно только из слухов, но накануне подобные модели заметили в списке видеокарт MaxSun, регистрируемых в ЕЭК. Это ещё не доказывает то, что их выпустят.

Ожидается, что Intel представит на Computex 2025 профессиональные видеокарты Battlemage, включая Arc Pro B60 с 24 ГБ видеопамяти. Скорее всего, это профессиональная модификация Arc B580.