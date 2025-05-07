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Moleculo
NVIDIA и MediaTek могут совместно представить на Computex 2025 новые Arm процессоры N1
Предположительно, 19 и 20 мая.

Ожидается, что NVIDIA и MediaTek совместно представят на Computex 2025 новые Arm-процессоры N1X и N1 для настольных компьютеров и ноутбуков, сообщает Tom’s Hardware. Этот шаг подтвердит желание NVIDIA развивать экосистему Windows на Arm и в рамках сотрудничества с MediaTek создать продвинутые чипы с интегрированной графикой Blackwell. Если информация подтвердится и новинки будут анонсированы 19 и 20 мая в Тайбэе, фактическая доступность чипов может быть обеспечена только в 2026 году из-за технических проблем и экономической неопределённости.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Характеристики процессоров неизвестны, но специалисты полагают, что конфигурации N1X и N1 будут сочетать высокопроизводительные ядра Arm Cortex-X925 и эффективные ядра Arm Cortex-A725, и тех и других может быть до десяти. Менее мощные конфигурации будут нацелены на массовый сегмент, где в настоящее время популярны различные APU от AMD и процессоры Snapdragon X от Qualcomm; более мощные — на компактные рабочие станции для разработок в сфере искусственного интеллекта. При этом NVIDIA стремится обеспечить лучшую производительность и совместимость с играми по сравнению с конкурирующими решениями от AMD и Qualcomm.

Ходят слухи, что MediaTek забронировала значительные мощности по упаковке чипов FCBGA для использования в ПК, а не мобильных устройствах. Это может говорить о масштабах ожидаемого производства. Несмотря на перспективное сотрудничество, существуют неопределённости относительно графика запуска. Трудности при разработке могут значительно отсрочить коммерческую доступность, отмечают в Tom’s Hardware.

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#nvidia #процессоры #mediatek
Источник: tomshardware.com
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