По слухам, это будет 12-ядерная конфигурация.

В этом году Intel якобы успеет выпустить процессоры Panther Lake только на основе одной конфигурации: 4P+8E+0LPE+4Xe3 с базовым теплопакетом 45 Вт (класс H), — сообщает VideoCardz со ссылкой на сообщения блогера @meng59739449 и @hms1193 (редактор Wccftech) в социальной сети X (заблокирована в РФ). Специалисты отмечают, что информация о конфигурации может быть неточной — в предыдущих слухах от проверенных инсайдеров не сообщалось о конфигурациях без маломощных эффективных ядер LPE. А что касается ступенчатого запуска с активным наращиванием ассортимента продукции в 2026 году — такой прогноз специалисты давали уже неоднократно, полагая, что график выпуска Panther Lake будет похож на график Meteor Lake.

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Ранее инсайдерами назывались две конфигурации Panther Lake-H, которые сочетали процессорные ядра по формуле 4P+8E+4LPE. Они отличались уровнем интегрированной графики и количеством линий PCIe 5.0 для подключения дискретной графики. Так, вариант с мощной интегрированной графикой, 12 ядер Xe3, предлагал только четыре линии PCIe 5.0, иными словами, данная конфигурация ориентирована на ноутбуки без дискретных видеокарт. Другая конфигурация с менее производительной интегрированной графикой, только 4 ядра Xe3, предлагает уже 12 линий PCIe 5.0, поскольку нацелена на ноутбуки с дискретной графикой.

Источник изображения: VideoCardz

Количество линий PCIe в новом варианте не называется, но, судя по маломощной интегрированной графике и отсутствию LPE ядер, такой процессор мог бы стать основой игровых ноутбуков с производительной дискретной графикой и меньшим акцентом на время автономной работы.