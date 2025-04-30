В среднем прирост оценивается в 10%.

Новые графические драйверы Intel повышают производительность интегрированной графики процессоров семейства Lunar Lake, сообщает TechPowerUp. По результатам внутреннего тестирования в девяти популярных играх, усреднённый прирост производительности по средней частоте кадров составляет 10%, а прирост 99-го перцентиля составляет 25%, что считается даже более важным достижением.

Тестовый набор охватывал различные игры, включая многопользовательские киберспортивные проекты, такие как Counter-Strike 2 и Fortnite, а также сложные AAA проекты, такие как Cyberpunk 2077 и Black Myth: Wukong.

Источник изображения: Intel, TechPowerUp

Intel рекомендует обновить драйверы всем, у кого есть устройства с процессорами Core Ultra 200V семейства Lunar Lake и интегрированной графикой Arc 140V или Arc 130V. Улучшения для повышения производительности были внедрены в драйвер версии 101.6734, на момент написания новейшая версия драйвера — 101.6737. Повышение производительности должно быть особенно кстати для портативных игровых компьютеров, таких как новейшие MSI Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+, отметили в TechPowerUp.

Интегрированная графика процессоров семейства Lunar Lake основана на новой архитектуре Battlemage с ядрами Xe 2-го поколения, новейшими матричными ускорителями вычислений, связанными с искусственным интеллектом, а также блоками ускорения трассировки лучей второго поколения. В Arc 140V задействовано восемь ядер Xe2, а в Arc 130V — семь ядер.