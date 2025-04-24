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Moleculo
Новый стабильный драйвер Intel поддерживает Clair Obscur: Expedition 33 и ремастер TES IV: Oblivion
А также исправляет несколько проблем.

Intel выпустила стабильный графический драйвер со статусом WHQL, в котором реализована поддержка двух новых игр для дискретных и интегрированных графических решений Arc семейств Alchemist и Battlemage. Эти игры — Clair Obscur: Expedition 33 и ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion. К слову, если проект Bethesda в России официально недоступен, то дебютный проект разработчиков Sandfall Interactive, «Экспедиция 33», доступен в российском регионе Steam, критики высоко оценили игру — на момент написания средняя оценка игры на платформе OpenCritic составляет 91 балл.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

На видеокартах Intel Arc серии B новый драйвер повышает производительность в игре Infinity Nikki на 5-7% в зависимости от разрешения, а также исправляет ряд различных проблем. Для графических решений Arc серии B исправили вылеты во время загрузок в Marvel’s Spider-Man 2 и вылеты в Cyberpunk 2077, которые наблюдались при включении трассировки лучей на системах с некоторыми неназванными материнскими платами. Для графических решений Arc серии A исправили проблему со слишком тёмными тенями в некоторых локациях Call of Duty: Black Ops 6. Эта же проблема исправлена для интегрированной графики процессоров Core Ultra серии 2 вместе с ещё несколькими недочётами: неоправданно высокое снижение производительности во время записи игрового процесса на некоторых устройствах, замирания (фризы, freezes) во время воспроизведения видео на внешних дисплеях при определённых операциях.

Драйвер версии 32.0.101.6737 от 23 апреля 2025 года доступен на официальном сайте Intel, подробнее с изменениями и неисправленными проблемами можно ознакомиться в примечаниях к выпуску (PDF).

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#intel #драйверы
Источник: intel.com
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