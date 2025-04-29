Автоматическое обновление должны начать сегодня.

Mozilla выпустила Firefox 138. В обновлении представлены улучшенные возможности управления профилями наряду с исправлениями безопасности, сообщает gHacks. Автоматическое обновление запланировано на сегодня, 29 апреля 2025 года. В Firefox 138 разработчики продолжают следовать взятому тренду на реализацию наиболее востребованных пользователями функций. Так, в прошлых выпусках наконец-то появились поддержка вертикальных вкладок (Firefox 136) и группировка вкладок (Firefox 137). Одновременно с Firefox 138 компания также выпускает обновления для версий браузера с расширенным сроком поддержки (Extended Support Release, ESR): стали доступны Firefox 128.10 ESR и 115.23 ESR.

Источник изображения: Mozilla, gHacks

Основное внимание в Firefox 138 уделили редизайну системы управления профилями с целью сделать её использование более удобным в рамках различных рабочих сценариев. Ранее для доступа к системе требовался запуск браузера с параметром -p или переход на служебную страницу about:profiles, теперь же в меню браузера для этого есть специальный раздел, где можно переключиться между профилями, управлять ими, а также создать новый профиль — все они независимы друг от друга, изменения в одном не повлияют на другой, что позволяет создавать изолированные пространства для различных целей, например, работы или учёбы, шоппинга, развлечений. Новые возможности могут автоматически активироваться ещё не у всех пользователей, в таком случае потребуется вручную присвоить значение true переменной browser.profiles.enabled на служебной странице настроек about:config и перезапустить браузер.

Помимо изменений в системе управления профилями, Firefox 138 включает набор других различных исправлений и улучшений, как для обычных пользователей, так и для разработчиков, корпоративных клиентов. Что касается обычных пользователей, пользователи из США будут видеть информацию о погоде от в адресной строке при вводе соответствующего поискового запроса; всплывающие окна Firefox в Windows 11 теперь используют меню в акриловом стиле, чтобы лучше соответствовать эстетике операционной системы; ссылки из фоновых вкладок теперь можно копировать на Mac и Linux с помощью контекстного меню.

Следующие обновления запланированы на 27 мая, а в июне Mozilla выпустит Firefox 140 в ветке ESR.