Потенциал разгона памяти на GeForce RTX 5070 Ti высокий.

Подтвердились апрельские слухи о начале использования в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50 чипов памяти производства SK hynix, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. В Китае уже появились первые владельцы таких видеокарт — это различные модели RTX 5070 Ti. Видеокарты класса 70, судя по всему, первыми стали оснащать чипами SK hynix. Потенциал разгона довольно высокий.

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На одном из снимков демонстрируется успешный разгон чипов памяти GDDR7 от SK Hynix до 2125 МГц при исходной частоте 1750 МГц. Эффективная скорость работы возрастает с 28 до 34 Гбит/с. Судя по различным обзорам, чипы памяти Samsung тоже могут успешно разгоняться до 34 Гбит/с. На момент написания лимитом разгона памяти на видеокартах GeForce RTX 50 является скорость 36 Гбит/с.

Источник изображения: VideoCardz, UNIKO's Hadrware в соцсети X (заблокирована в РФ)

Специалисты предупреждают энтузиастов о возможных проблемах при перекрёстной прошивке BIOS-ов от видеокарт с разной памятью. Хотя некоторые BIOS поддерживают разные чипы памяти, плачевные последствия в результате экспериментов возможны: потенциально менее плачевные и обратимые на видеокартах с двойным BIOS, владельцам же видеокарт с одинарным BIOS следует проявлять повышенную осторожность. В любом случае, такие эксперименты всегда сопровождаются риском превратить видеокарту в «кирпич» и должны выполняться только профессионалами при полном понимании целей, рисков и последовательности действий. К слову, что касается целей, специалисты на данный момент не видят смысла в перепрошивке BIOS для получения каких-либо выгод в отношении разгона памяти.