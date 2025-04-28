Подтвердились апрельские слухи о начале использования в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50 чипов памяти производства SK hynix, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. В Китае уже появились первые владельцы таких видеокарт — это различные модели RTX 5070 Ti. Видеокарты класса 70, судя по всему, первыми стали оснащать чипами SK hynix. Потенциал разгона довольно высокий.
На одном из снимков демонстрируется успешный разгон чипов памяти GDDR7 от SK Hynix до 2125 МГц при исходной частоте 1750 МГц. Эффективная скорость работы возрастает с 28 до 34 Гбит/с. Судя по различным обзорам, чипы памяти Samsung тоже могут успешно разгоняться до 34 Гбит/с. На момент написания лимитом разгона памяти на видеокартах GeForce RTX 50 является скорость 36 Гбит/с.
Специалисты предупреждают энтузиастов о возможных проблемах при перекрёстной прошивке BIOS-ов от видеокарт с разной памятью. Хотя некоторые BIOS поддерживают разные чипы памяти, плачевные последствия в результате экспериментов возможны: потенциально менее плачевные и обратимые на видеокартах с двойным BIOS, владельцам же видеокарт с одинарным BIOS следует проявлять повышенную осторожность. В любом случае, такие эксперименты всегда сопровождаются риском превратить видеокарту в «кирпич» и должны выполняться только профессионалами при полном понимании целей, рисков и последовательности действий. К слову, что касается целей, специалисты на данный момент не видят смысла в перепрошивке BIOS для получения каких-либо выгод в отношении разгона памяти.